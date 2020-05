(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Chiusura in rosso per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha perso il 2,14% a 17.183 punti. In negativo la maggior parte delle piazze europee,

Wall Street procede negativa. Il Dow Jones perde l'1,06% a 23.512,93 punti, il Nasdaq cede lo 0,12% a 8.990,94 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,74% a 2.847,18 punti.