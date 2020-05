Trimestrali spingono Fineco, Prysmian e Nexi. Banche più caute

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Milano segna buona seduta (+1,02%) in un contesto di borse europee contrastate sulla scia dell'ondeggiare di Wall Street per i timori che la pandemia possa finire fuori controllo negli Usa e che una seconda ondata possa riprensentarsi Wuhan.

A brillare è Tim (+5,77%) che recupera il terreno di recente perso dietro ai conti di Vodafone, che hanno dato la spinta alle tlc europee. Le trimestrali premiano anche Fineco (+5,11%) e Prysmian (+4,49%) così come Nexi (+4,41%). Il recupero del greggio non aiuta invece Saipem (-1,78%) e Tenaris (-1,77%).

Fanno peggio Buzzi Unicem (-3,59%) e Recordati (-2%) mentre Ferragamo termina invariata in attesa dei conti diffusi a listino chiuso. Con le spread in diminuzione e rendimenti in calo nell'asta dei bot sono contrastate le banche. Ubi (+1,31%) e Intesa (+0,81%), così come Mediobanca (-1,6%) restano indifferenti alla Gdf mandata dall'antitrust nelle rispettive sedi a prendere documenti sull'Ops: l'authority ha poi fatto sapere a Borsa chiusa di aver aperto un'istruttoria. (ANSA).