Gdo e farmaceutici si salvano da covid

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Giganti del web, Gdo e case farmaceutiche si 'salvano' dal Coronavirus in termini di conto economico, a fronte di un pesante impatto per produttori di aeromobili, colossi petroliferi e della moda. Emerge dal report dell'area studi di Mediobanca nei bilanci del primo trimestre 2020 delle grandi multinazionali. Le ferite si sentiranno alla fine del semestre mentre la ripresa è attesa nella seconda metà dell'anno (in particolare nel quarto trimestre). Le websoft, da Google ad Amazon, sono le uniche a segnare una crescita a doppia cifra dei ricavi (+17,4% sul primo trimestre 2019). (ANSA).