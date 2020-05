Borsa: Milano sale con Banco Bpm, fiacca Leonardo

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Partenza positiva ma nervosa per Piazza Affari: dopo i primi scambi l'indice Ftse Mib sale dello 0,8%, con Banco Bpm a trainare il listino in crescita dei oltre il 3% dopo i conti.

Molto bene anche Cnh che sale sulla stessa linea, con Saipem in aumento di oltre il 2% ed Eni di un punto percentuale a 8,66 euro dopo la conferma del rating da parte di Fitch a A- e l'outlook stabile.

Tra le banche in avvio Unicredit cresce di circa un punto percentuale mentre Intesa (+0,3%) è più cauta. Fiacca Leonardo che cede circa mezzo punto percentuale dopo aver deciso che un nuovo outlook per il 2020 verrà comunicato ai mercati nel corso dell'anno. (ANSA).