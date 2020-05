Natixis: Covid pesa sui ricavi, -3% in trimestre

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Natixis, multinazionale francese specializzata nei servizi finanziari e controllata da Groupe BPCE, chiude il trimestre con ricavi in leggero calo del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'emergenza Covid 19, spiega una nota, ha avuto un impatto negativo per circa 290 milioni di euro sui ricavi, di cui però circa 160 milioni sono reversibili in quanto collegati alla svalutazione intervenuta a seguito del crollo dei mercati di marzo La perdita trimestrale è pari a 204 milioni di euro, che si traduce in una capacità di guadagno positiva di 60 milioni di euro escludendo l'impatto della vendita della quota di maggioranza in Coface e rideterminando l'impatto di IFRIC21, spiega una nota. Il CET1 ratio rimane all'11,4%, al di sopra del livello in cui si trovava nel 2019 e 300 punti basi sopra i requisiti richiesti..

Natixis ha incrementato il costo relativo al rischio di 117 punti base, dei quali il 60% è legato alla situazione Covid 19.

