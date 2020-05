Borsa: Asia a scarto ridotto, Europa verso rialzo

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Borse di Asia e Pacifico a scarto ridotto con buona parte dei listini chiusi per festività. Tra i pochi aperti Hong Kong segna un +0,80% e corre Sydney che guadagna l'1,64 per cento. Anche l'Europa è attesa in positivo così come viaggiano in rialzo i future su Wall Street.

Sotto la lente del mercato la decisione della Corte costituzionale tedesca che si esprimera' sulla legittimita' del Qe pandemico della Bce mentre dagli Stati Uniti arriveranno gli indici pmi, quello Ism non manifatturiero e la bilancia commerciale. (ANSA).