Alitalia: O'Leary, drogata da aiuti di Stato

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Attacco di Michael O'Leary contro gli aiuti di Stato ad Alitalia, Lufthansa e Air France. "Le compagnie aeree non sono trattate tutte allo stesso modo.

Compagnie come Lufthansa e Air France sono come dei drogati e ricevono sovvenzioni. Alitalia è di nuovo di proprietà dello stato, una compagnia aerea che non ha mai fatto profitti in 74 anni. Ryanair è attualmente il più grande operatore in Italia.

EasyJet credo sia la terza. Non chiediamo aiuti di stato, ma vorremmo vedere ridotte le tasse comunali e i diritti aeroportuali in Italia, piuttosto che vedere arrivare giganteschi aiuti di Stato ad Alitalia, come se fosse crack o cocaina", ha detto il numero uno di Ryanair in una intervista a Euronews. (ANSA).