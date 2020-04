Fiom: 'Non siamo in piazza, cantiamo Bella Ciao'

"Domani non potremo riempire le piazze come sempre abbiamo fatto negli ultimi 75 anni il 25 Aprile. E allora cantiamo "Bella Ciao"... La segretaria generale della Fiom, Francesca Re David, è la prima in un video, semplice, spontaneo, in cui a cantare sono segretari nazionali e del territorio, e funzionari, della Fiom.

"Cantiamo Bella Ciao", in un video che la Fiom ha pubblicato sul proprio sito e su Facebook, spiegano dal sindacato dei metalmeccanici della Cgil, "per ricordare la Resistenza e la Liberazione dell'Italia dal nazifascismo e per prepararci alle lotte del futuro in difesa della libertà, della democrazia e del lavoro".