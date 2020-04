Cementir, approvati bilancio e cedola

(ANSA) - ROMA, 20 APR - L'assemblea di Cementir Holding, la prima ad Amsterdam dopo il trasferimento della sede legale, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2019 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,14 euro per azione (pari al dividendo distribuito nell'esercizio 2018) che verrà distribuito utilizzando gli utili portati a nuovo dopo il 31 dicembre 2007 e sino al 31 dicembre 2016. Il dividendo sarà posto in pagamento il 20 maggio 2020 previo stacco della cedola in data 18 maggio, record date il 19 maggio. L'assemblea della multinazionale del cemento del gruppo Caltagirone, con sede legale in Olanda e società operative in 18 Paesi, leader mondiale nel cemento bianco, ha inoltre nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022 confermando Francesco Caltagirone Jr alla guida esecutiva della società in qualità di Executive Director.