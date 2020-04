Borsa: Europa in calo, Milano cede 0,64%

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Le Borse europee a metà seduta si indeboliscono ulteriormente con l'indice d'area Stoxx 600 che azzera il rialzo e finisce sotto la parità. Milano si increspa e lascia sul terreno lo 0,64% con il Ftse Mib sotto i 17mila punti (16.940) mentre lo spread tra btp e bund è a 239 punti. L'incertezza dell'economia globale legata alla pandemia per il Coronavirus si lega al forte calo del petrolio a 15 dollari con i future su Wall Street in flessione. A risentirne più di altri i titoli legati all'energia con Eni che a Piazza Affari perde il 2,85 per cento. A nulla è valso il dato sul surplus di 23 mld a febbraio nell'eurozona. Tutte in flessione le Piazze del Vecchio Continente. Londra perde lo 0,52%, Parigi 0,43%, Francoforte 0,29% mentre la Bundesbank non si aspetta un veloce ripresa dalla recessione in Germania. La peggiore è Madrid (-1,15%) con la Banca di Spagna che vede una contrazione dell'economia dal 6,8% al 12,4% quest'anno. Sul fronte dei cambi l'euro si porta a 1,086 sul dollaro.