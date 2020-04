Borsa: Europa in rosso con indici pmi

(ANSA) - MILANO, 3 APR - Le Borse europee restano in calo a metà mattinata, con il crollo degli indici Pmi in Italia e nell'Eurozona. Sui mercati incide anche l'altalena del prezzo del petrolio mentre gli investitori guardano all'andamento dell'oro. Al malumore dei mercati contribuiscono i danni sull'economia globale provocati dalla pandemia del coronavirus.

Sul versante monetario è in lieve calo l'euro sul dollaro a 1,0797.

L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,03%. In rosso Milano (-1,6%), Parigi (-1,3%), Londra (-1,2%), Francoforte (-0,7%) e Madrid (-0,4%). Nel Vecchio continente sono in forte calo le assicurazioni (-4%) e le banche (-2,3%). Male anche il comparto dell'energia (-2%) e le utility (-1,3%).

A Piazza Affari scivola Ferrari (-5%). Male anche Azimut (-3,9%), Unipol (-3,1%), dopo lo stop al dividendo nell'ambito dell'emergenza del coronavirus. Soffrono anche Unicredit (-3%) e Intesa (-2,5%). In controtendenza Atlantia (+6%), Leonardo (+4,6%) e Saipem (+2%).