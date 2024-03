Mattarella, i giovani sono la molla che muove il mondo

"Mi avete accolto con grande apertura, vi ringrazio. Mi avete detto cose di grande interesse. Avete lanciato un messaggio di quello che è il dovere della nostra società rispetto ai bambini, ai ragazzi e ai giovani, e rispetto al diritto di avere la possibilità di esprimersi, di realizzarsi, di essere protagonisti, come dovete essere, del vostro futuro. Complimenti". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'incontro con i ragazzi del Punto Luce di Save the Children a Ostia. "Questo - ha aggiunto il presidente - esprime lo spirito di Save the Cildren che nei suoi 105 anni di vita ha coltivato questo obiettivo, questo traguardo, di consentire ai giovani le condizioni per esprimersi e realizzarsi. Questa è la molla che muove il mondo verso un futuro non autodistruttivo, e in questo momento ne abbiamo estremo bisogno. Grazie per quanto avete fatto nei tanti punti in Italia e qui".

"Questo quartiere è bellissimo perché ci siete voi che siete davvero i protagonisti della vita qui, vi esprimete, vi realizzate guardando al futuro. Con l'impegno in questo comitato di essere padroni del futuro di questo quartiere, di organizzarlo al meglio possibile e farlo sviluppare in modo conforme alle esigenze dei ragazzi che crescono. La vostra volontà riuscirà a superare ogni ostacolo. Voi siete un risultato di questo quartiere e siete un magnifico risultato". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'incontro con i ragazzi del Punto Luce di Save the Children a Ostia. Il presidente, dopo aver ricevuto due doni dai ragazzi dei laboratori di artigianato e di fumetto del centro, ha detto: "grazie per questi doni, questo esprime un'ispirazione artistica molto bella".

"Investire in longevità risponde non solo al criterio fondamentale di realizzazione e rispetto della dignità di ogni persona, ma rappresenta anche l'adempimento dei principi che chiamano ciascun cittadino a dare il suo contributo alla vita della comunità in ogni stagione della vita". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio che è stato letto in apertura del Milan Longevity Summit che si svolge da oggi fino al 27 marzo. "Longevità, invecchiamento della popolazione, sono sfide presenti nella società contemporanea. Sono le esperienze demografiche che caratterizzano la vita quotidiana e di cui la società deve sapere prendersi cura - ha proseguito -, nella duplice considerazione del contributo che recano alla coesione della comunità e del perseguimento degli obiettivi elencati nella Carta costituzionale". "Il coinvolgimento di importanti fondazioni no-profit e di eminenti personalità in questo esercizio del 'Milan Longevity Summit' consentirà di sviluppare nuove prospettive - ha concluso -, destinate a incidere sulle future modalità stesse di organizzazione dei tessuti urbani e dei relativi servizi nei territori della Repubblica".

