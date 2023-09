Oggi question time con Salvini, Crosetto, Calderone, Bernini

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a una interrogazione sulle iniziative bilaterali e in ambito europeo in relazione a provvedimenti del Governo austriaco che hanno limitato il transito dei trasportatori italiani verso l'Austria e attraverso il relativo territorio (Cattoi - Lega).

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, risponde a interrogazioni sui costi ambientali ed economici relativi alle manifestazioni delle Frecce tricolori, anche nell'ottica della destinazione delle relative risorse alla tutela del territorio (Zanella - AVS); sull'impegno assunto in sede Nato volto a destinare il 2 % del Pil alle spese militari, anche alla luce dello scenario macroeconomico italiano ed europeo e degli obiettivi prioritari per la sicurezza nazionale (Lupi - NM(N-C-U-I)-M).

La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, risponde a interrogazioni sulle problematiche emerse con riferimento alla Cgil in qualità di datore di lavoro (Foti - FDI); sulle iniziative volte ad una revisione della bozza di accordo con le Regioni relativa alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare un elevato livello di formazione anche in rapporto all'evoluzione della ricerca scientifica e tecnologica (Scotto - PD - IDP); sulle iniziative per il rinnovo del fondo per le vittime dell'amianto, al fine di tutelare gli interessi sia degli eredi delle vittime, sia delle compagnie portuali (Pastorino - Misto - + Europa).

La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, risponde a interrogazioni sulle iniziative per aumentare il finanziamento del «Fondo affitti» per studenti fuori sede, anche in considerazione dell'impegno assunto dal Governo in sede parlamentare (Caso - M5S); sulle ipotesi di proroga della durata del mandato dei rettori universitari, finalizzata alla realizzazione dei progetti previsti dal Pnrr (Castiglione - A-IV-RE); sulle presunte irregolarità relative ai test di ammissione ai corsi di laurea di medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria (De Palma - FI-PPE).

