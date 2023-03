'Europa sovrana', di Angela Mauro

ANGELA MAURO, 'EUROPA SOVRANA, LA RIVINCITA DEI NAZIONALISMI" (FELTRINELLI, PP. 207, EURO 17)

Il sovranismo, i populismi, le spinte all'eurocentrismo e all'unità. Movimenti antitetici colorano una inedita stagione politica per l'Europa, che l'inviata speciale di Huffpost in Europa, Angela Mauro, analizza nel suo 'Europa sovrana, la rivincita dei nazionalismi', descrivendo lo stato di salute di una Unione sempre più messa a dura prova dalle attuali sfide.

"La guerra in Ucraina acuisce una crisi economica che risale ai tempi della crisi dell'euro nel 2011, della crisi del debito greca nel 2015, in ultimo la pandemia del 2020. Gli egoismi nazionali si rafforzano, benché l'Ue riesca a produrre un nutrito quadro di sanzioni contro Putin senza perdere l'unità, con compromessi importanti", spiega l'autrice, ricordando anche gli sforzi titanici dei 27 nell'approvare lo strumento del 'Recovery plan' nel 2020.

Il libro nasce proprio per cercare di rispondere ad una domanda: perché dopo l'approvazione del Next Generation Eu, miracolo della governance economica europea che ha avvicinato i cittadini alle istituzioni dell'Ue, le spinte euroscettiche sono ancora vive e vegete? Cosa le alimenta? E cosa accadrà con le europee del 2024? "E' il progetto di integrazione europea nel suo complesso a mostrare segni di cedimento sotto la pressione dell'ultradestra e di interessi nazionali che prevalgono su quelli comunitari. A farne le spese sono quei diritti e quei valori che l'Unione sarebbe nata per difendere e concretizzare", spiega l'autrice scavando nelle radici di questa deriva. Il titolo 'Europa sovrana' "nega volutamente il contenuto" del libro "per fissare un'aspirazione tradita o un'ambizione ancora possibile? A noi la scelta".

Angela Mauro inizia la carriera giornalistica a vent'anni nella sua città: Matera. Dopo la laurea in Lingue a Bari, segue un master in European journalism studies nelle università di Utrecht, Aarhus e Cardiff. Prima di Huffpost, giornale che contribuisce a fondare nel 2012 sotto la direzione di Lucia Annunziata, lavora per l'Associated Press, Apbiscom, Liberazione, L'Espresso, Prima Comunicazione. Ospite di programmi giornalistici in tv e radio, è tra i conduttori della rassegna stampa di Radiotre Prima pagina. Consulente per l'Ue per il programma Mezz'ora in più , condotto da Lucia Annunziata su Rai3. È autrice di Stato d'Italia (Postcart 2011) e La volta buona (Editori riuniti 2014). Hobby e rifugi: da subacquea incallita, sotto al mare; da lucana, a Rotondella.