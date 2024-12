Con Guaccero-Pernice vince l'amore a Ballando con le stelle

A 'Ballando con le stelle' vince l'amore con il trionfo della vera coppia, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, nata dietro le quinte del programma e che ora con la meritatissima coppa in mano potrebbe convolare a nozze.

E alla fine alla finale scivola tutto in armonia, dopo tante polemiche nell'edizione segnata da liti e misteri, ma il giudice Guillermo Mariotto non c'è. Milly Carlucci giura assurda coincidenza, che si è fatto male ad un ginocchio e non è potuto rientrare dall'impegno di lavoro che aveva a Riad dove è scivolato provocandosi il trauma. ''Ci ha mandato un certificato medico - ha detto Milly - si è rovinato una gamba compresi i legamenti'', ha spiegato augurando allo stilista ''buon Natale e ti aspettiamo ancora qui a braccia aperte'' dopo il giallo sulla sua presenza, le accuse di molestie cadute con la difesa della stessa Carlucci, poi l'abbandono dello studio prima della fine della puntata, che ha spiegato con motivi di lavoro, le scuse e infine stasera la nuova assenza.

Si festeggia comunque la duecentesima puntata con la standing ovation del pubblico e la giuria azzoppata, rimane composta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith. Immancabile il principe del tesoretto, Alberto Matano, conduttore di "La Vita in Diretta". A bordo pista i "Tribuni del popolo", ovvero Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Tra gli ospiti d'onore di questa speciale puntata i Negramaro - con l'annuncio dell'arrivo del secondo figlio di Giuliano Sangiorgi -, Fiorella Mannoia che ha sfoderato qualche passo di samba e in chiusura di una lunghissima puntata Gigi Buffon. A giocarsi ufficialmente il titolo di campioni di questa edizione 2024 erano i finalisti: Bianca Guaccero- Giovanni Pernice; Federica Nargi-Luca Favilla; Federica Pellegrini- Pasquale La Rocca; Anna Lou Castoldi - Nikita Perotti, Tommaso Marini e Sophia Berto e Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli.

''Sono state tre settimane toste e in particolare l'ultima perché abbiamo dovuto recuperare tutto quello che non avevamo fatto prima insieme'', ha detto Federica Pellegrini che ha pianto senza freni nell'ultima puntata affrontata in perfetta sintonia con Pasquale La Rocca, per il percorso ''difficile'' che ha dovuto affrontare con il suo ex maestro Angelo Madonia - che domani dirà la sua ospite di Mara Venier a Domenica In - allontanato dalla produzione e poi sostituito da Samuel Peron che a sua volta si è procurato una lacerazione.

E alla soglia dell'ultimo voto, ben oltre la mezzanotte, anche La Rocca ha detto che potrebbe essere il suo ultimo Ballando, tra le accese proteste di Selvaggia Lucarelli. Terzi classificati i Nargilla, ovvero Federica Nargi e Luca Favilla, seconda posizione per Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca nonostante il percorso fortemente accidentato con l'amaro in bocca per la campionessa (''ma una coppa non l'ho mai vinta'' ha detto per il premio del secondo posto) che se avesse avuto da subito un compagno come lui forse anche questa volta la vittoria non gliela avrebbe negata nessuno.

