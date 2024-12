Sting: 'Non possiamo distruggere il nostro mondo'

"Non possiamo permetterci di essere indifferenti, oppure di mollare, perché è l'unico pianeta che abbiamo. Dobbiamo continuare a lottare e non possiamo essere pessimisti anche se continuiamo a perdere una battaglia dopo l'altra. Dobbiamo continuare a provare, perché è tutto ciò che abbiamo per i nostri figli, i nostri nipoti e tutti quelli che sono qui. Dobbiamo proteggere il nostro mondo". E' l'appello lanciato da Sting a Che tempo che fa, dove l'artista, in un'intervista con Fabio Fazio, ha ricordato alcuni episodi della sua lunga carriera.

"Quel viaggio l'ho fatto senza luci, ho guidato dall'inizio alla fine nell'oscurità piu completa", ha detto ad esempio in merito al viaggio Olanda-Parigi in cui è nata la canzone "Roxanne".

Poi ha parlato dell'unico autografo che possiede, quello di Frank Sinatra. "Lui scrisse nell'autografo 'al nuovo occhi blu', peccato che ho gli occhi verdi", ha raccontato il cantante.

Sting si è poi esibito con Giordana Angi per la prima volta live in tv in "Il Nostro amore".

