Rai: Binario 2 chiude in anticipo, il 20 dicembre

Chiude in anticipo 'Binario 2', il nuovo morning show del mattino di Rai 2, in diretta dalla stazione Tiburtina di Roma, condotto da Andrea Perroni, Carolina Di Domenico e Gianluca Semprini. Dopo appena tre mesi, finisce una delle scommesse del secondo canale di Stato. Ad annunciarlo una nota ufficiale della Rai: la Direzione Intrattenimento Day Time fa sapere di aver comunicato ieri alla produzione che il programma del mattino "Binario 2" chiuderà il 20 dicembre 2024.

"Si trattava di un esperimento altamente innovativo, pensato all'interno di uno studio e di una location (la stazione Tiburtina di Roma) che resteranno un unicum nella storia Rai. Un esperimento che, come tale, conteneva un margine di rischio, e che nella collocazione del mattino non è stato premiato dagli ascolti, pur ottenendo ottime performance in replica in altri orari, in particolare la domenica mattina su Rai 2".

"Binario 2" resta una proposta editoriale che, nel tempo, avrebbe potuto crescere e migliorare in termini di ascolti ma che, per una valutazione legata al rispetto dei valori economici assegnati dall'Azienda, la Direzione ha deciso di interrompere, ringraziando comunque conduttori, autori, redazione, produzione, regia e tecnici, per il lavoro svolto.

Il programma era andato a colmare lo spazio lasciato da Fiorello che aveva riacceso la fascia del mattino nelle precedenti stagioni, con il suo Viva Rai 2, che ha lasciato un vuoto in termini di ascolti per la rete e il gradimento del pubblico con i suoi ospiti, i suoi sipari quotidiani e anche sui social. Non è un caso che a Londra lo showman ha conquistato il prestigioso Rose d'Or Lifetime Achievement Award, primo riconoscimento internazionale per la carriera.

Il premio, assegnato dall'Ebu (European Broadcasting Union), celebra ogni anno l'eccellenza creativa e la qualità dei migliori programmi televisivi e talent show europei. Un premio assegnato riunendo una giuria composta da oltre 100 esperti del settore tra dirigenti televisivi, produttori e distributori, chiamati a Londra a scegliere i migliori dell'anno in ogni categoria.





Video A Fiorello il Rose d'Or Award alla carriera assegnato dall'Ebu

