Per il New York Times L'Amica Geniale è nella top 10 della 'tv da amare'

Secondo il New York Times L'Amica Geniale, la serie tratta dalla quadrilogia napoletana di Elena Ferrante è tra le top 10 del 2024 in tv.

"È un mistero per me perché l'ipnotico adattamento dei popolarissimi romanzi di Elena Ferrante non abbia mai costruito una grande audience qui negli Stati Uniti", scrive James Poniewozik, il critico televisivo del quotidiano, secondo cui la produzione Rai-Hbo "è una meraviglia dall'inizio alla fine".



La quarta e ultima stagione della tetralogia è stata presentata in anteprima mondiale in agosto al MoMA nell'ambito del Tribeca Film Festival. In Italia è in onda su Rai 1 dall'11 novembre.

La saga segue la vita di Elena Greco e della sua migliore amica Raffaella, 'Lila' Cerullo, in un racconto che abbraccia sessant'anni di storia personale e dell'Italia. La quarta parte approfondisce gli anni adulti delle due protagoniste quando, tra maternità, tradimenti, minacce, sparizioni e disastri naturali, Lenù e Lila si ritrovano ancora una volta a vivere nello stesso quartiere.



Il New York Times nota che quest'anno c'è stata in giro molta "buona televisione", ma che L'Amica Geniale e gli altri programmi della top ten sono il tipo di "tv da amare". Sono entrati in classifica anche English Teacher, Fantasmas, il Jerrod Carmichael Reality Show, John Mulaney Presents: Everybody's in L.A, Say Nothing, Shogun, Somebody Somewhere e la copertura su Peacock dei Giochi olimpici di Parigi.



