Anche Bianca Guaccero nel cast di Ballando con le Stelle

"Arrivo Milly". Bianca Guaccero è l'ottava concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle. A svelarlo è il profilo Instagram ufficiale di Ballando con le stelle con un video che la vede protagonista l'attrice di note fiction di successo e conduttrice tv di programmi Rai che, capelli legati in una coda, maglietta rosa e pantaloncini corti in tinta, va in bicicletta e quando si ferma esclama: "Come dove vado? Mi hai detto che nella vita bisogna pedalare, pedalare, pedalare e io sto pedalando. Ah, non era pedalare? Era ballare? Ah vabbè, ma allora io non vedevo l'ora di ballare, perché ci vedremo quest'anno a Ballando con le stelle. E, visto che ci sono, a questo punto mi incammino pedalando. Ragazzi, mi raccomando: vi aspetto e non mancate. Arrivo Milly!". Un annuncio accolto con entusiasmo dai molti utenti del web, ''lei è brava, sa fare tutto, peccato le hanno tolto il programma', "complimenti, sei l'unica ad essere un'artista, completa e versatile, ma deve essere solo un nuovo inizio non hai nulla da dimostrare". Quindi Guaccero va ad aggiungersi agli altri 7 concorrenti rivelati con altrettanti video sullo stesso profilo dopo Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman e I Cugini di campagna. Lo show danzante prenderà il via sabato 28 settembre su Rai1.



