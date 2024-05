Fiorello, Viva Rai2! chiude con il record assoluto

Fiorello, l'ultima puntata di #Viarai2 vola al 24,3% con 1.300.000 spettatori.

Un dato di ascolti che ha fatto registrare il 10 maggio il record assoluto di tutte e due le edizioni del mattin show della seconda rete Rai.

Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda hanno chiuso con il botto, con una serie di ospiti d'eccezione: Amadeus, protagonista di un'esilarante esibizione al semaforo in coppia con lo showman; Ultimo, che ha cantato al piano il nuovo singolo 'Altrove' e un'originale versione di 'Albachiara' in diretta dallo stadio Olimpico, e Jovanotti, che ha salutato il pubblico sulle note di un remix di 'Azzurro'.

Il programma di Fiorello si è rivelato un evento sociale di grandissima rilevanza, sottolineato anche dalle oltre 21 milioni di visualizzazioni su RaiPlay. "L'intera edizione 2023-24 di Viva Rai2! - dice soddisfatto il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea - ha realizzato in media quasi il 20 per cento di share con oltre 1 milione di telespettatori con performance straordinarie anche sul pubblico più giovane (più del 30% di share sui 15-24enni)".

"Fiorello e tutta la sua meravigliosa squadra - prosegue Ciannamea - con Viva Rai2! sono entrati nella storia della televisione. Un varietà giornaliero, che ogni mattina per cinque giorni a settimana ha portato buon umore e allegria, è qualcosa di geniale! Ringrazio Fiorello, i suoi compagni di viaggio Biggio e Casciari, il magnifico corpo di ballo, Luca Tomassini, la Direzione Produzione, Sport e Salute e naturalmente tutta la squadra dell'Intrattenimento Prime Time".

"Riascoltare ogni giorno alle 14.00 la voce e la genialità di Fiorello su Rai Radio 2 - aggiunge Simona Sala, direttrice di Rai Radio 2 - è stato bellissimo. Il ricordo vola subito a Viva Radio2, a un linguaggio talmente evocativo e fuori dall'ordinario da far percepire agli ascoltatori dettagli, colori, sfumature anche di un programma tv. E sul canale 202 ha triplicato gli ascolti medi della Visual di Radio2 nell'intera giornata. Un'esperienza creativa, umana e tanto tanto divertente. La porta di via Asiago è sempre aperta, è casa sua".





