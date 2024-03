X-Men '97, tornano i mutanti animati tra ieri e oggi

Decidere se accettare il peso del comando, dopo la scomparsa traumatica di Charles Xavier in un mondo ancora spaventato e spesso ostile ai mutanti ("accettazione vuole dire estinzione" dice uno dei loro nemici) dove Magneto è una presenza sempre più ingombrante. È il nodo che deve affrontare Scott Summers alias Ciclope, in attesa anche di un figlio della compagna di vita e d'avventura Jean Grey, che invece aspirerebbe a una vita più tranquilla, vissuto all'inizio di X-men '97, serie animata del Marvel Studios, al debutto su Disney+ con i primi due dei dieci episodi. Si riprende il racconto esattamente da dove lo lasciava Insuperabili X-Men, serie animata diventata cult, andata in onda dal 1992 al 1997 su Fox Kids, uno dei titoli che ha aperto la strada al rilancio dei supereroi.

Un ritorno al passato che i realizzatori, dal capo sceneggiatore Beau DeMayo (misteriosamente licenziato pochi giorni fa, per motivi, pare, non legati strettamente alla serie ma a contrasti caratteriali), i registi Jake Castorena, Chase Conley e Emi Yonemura e i produttori esecutivi Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D'Esposito e Victoria Alonso, hanno ideato come un riuscito e potente omaggio allo stile, all'animazione vibrante, ai colori, alle musiche battenti (qui dei Newton Brothers) e alle caratterizzazioni della serie di oltre 30 anni fa, pur nell'ottica di una tecnologia in costante evoluzione che unisce in modo armonico il 2d originale al 3d. Una rilettura che ha tra i punti vincenti riavere nell'originale per la squadra di X-Men molte delle voci della prima serie, in un cast che comprende Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak (Morph), Lenore Zann (Rogue), George Buza ( Bestia), AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Alfiere), Matthew Waterson (Magneto), Adrian Hough (Nightcrawler) e fra le new entry Gui Agustini per l'adolescente Roberto da Costa / Sunspot che vediamo entrare nel team all'inizio del racconto.

X-Men '97 (a cui dedicherà un evento anche la nuova edizione di Romics in programma dal 4 al 7 aprile) "non è un reboot ma una continuazione della storia" ha spiegato Brad Winderbaum nei dietro le quinte. "Ritorniamo sui temi della serie originale (come la paranoia di chi vorrebbe rinchiudere o liberarsi degli X-Men) che erano così potenti ma adattandoli per un nuovo pubblico" aggiunge Larry Houston, coproduttore di Insuperabili X-Men e consulting producer per X-men '97.

Felici di questo tributo anche gli attori che hanno dato vita ai personaggi: "L'animazione è veramente bella e fedele all'originale" dice Adrian Hough. "Trent'anni fa non ci rendevamo conto dell'impatto che stava avendo nel mondo la serie - osserva Lenore Zann -. X-Men'97 rende omaggio al passato riuscendo comunque ad essere unica". Questo nuovo capitolo "ha dentro tutto quello che vorresti - sottolinea Per Alison Sealy-Smith - da una nuova serie sugli X-Men".





