Fabio Fazio: "Il regolamento di Sanremo contro di me"

''Mah, per ora vedo un nuovo regolamento a Sanremo nel quale scrivono che nei tre giorni successivi alla chiusura del festival il vincitore non può andare in trasmissioni che non siano della Rai. Ora, sarà sicuramente una coincidenza il fatto che di solito il vincitore veniva da me. Perché non può essere vero che è stata fatta una regola contro il mio programma. Non può essere vero. Anche perché a Natale siamo tutti più buoni...''. Parola di Fabio Fazio che in un'intervista al Corriere della sera dice la sua, anche se la Rai rimane sempre nel suo cuore. ''La Rai è patrimonio di tutti e per questo mi auguro che possa tornare a svolgere una funzione inclusiva e non divisiva. Dopo di che a distruggere, lo sappiamo tutti, ci vuole un attimo...''. E annucia di voler dire addio alla tv dopo 40 anni: ''Ma più che sufficienti! Infatti voglio smettere''.



