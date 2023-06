Flavio Insinna, dal 22 luglio torno su Rai1 con le Teche show

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Mi sto dedicando alle Teche della Rai, un tentativo bello nonostante me: dal 22 luglio ci saranno sei puntate monotematiche in prima serata su Rai1. Si dovrebbe partire da Gianni Morandi". A raccontarlo è Flavio Insinna che, archiviata un'altra stagione di successi de L'Eredità, probabilmente l'ultima per lui, si prepara a nuovi progetti. Dal 19 al 24 giugno è impegnato con la conduzione di Musicultura a Macerata e poi a fine luglio con Techetecheshow, versione speciale in prime time di Techetechetè, in onda il sabato sera sulla rete ammiraglia. "Non farò il conduttore, mi piace più l'immagine della porta girevole, dell'attore narratore che dopo 7-8 minuti che vedi e ascolti quell'intervista, quel duetto, quell'unplugged che non ricordavi entra e dice: ecco, a quel concerto poi è successo questo e il racconto riparte dalle nostre meravigliose teche".

Insinna, per l'occasione, si sposterà nei luoghi dei personaggi celebrati negli speciali. Una nuova formula, quindi, nata in collaborazione con la direzione Rai Teche, in cui il repertorio sarà accompagnato e intervallato dai racconti sul territorio. Si partirà da Monghidoro, il paese di Gianni Morandi, per proseguire per Roma, nelle piazze e nei teatri già gremiti dai fan di Claudio Baglioni. Per raccontare il mito Battisti si farà tappa nella natia Poggio Bustone e un viaggio sul Tevere farà da sfondo al racconto di Gigi Proietti.

Gli studi televisivi Rai saranno una delle tappe della loro padrona di casa Raffaella Carrà, che ha dato il nome al centro di produzione di via Teulada. Chiuderà la serie Fiorello, per una puntata che avrà come partenza la sua Sicilia.

"Ho visto cose che non mi ricordavo e che mi hanno lasciato a bocca aperta a livello di televisione e interpretazione - ha spiegato Insinna, a margine della presentazione di Musicultura -. E comunque a guardare quello che facevano Morandi e la sua ex moglie Laura Efrikian negli anni anni Sessanta-Settanta... si erano inventati già tutto, altro che i social e TikTok". (ANSA).