Lucia Annunziata, 'le dimissioni si danno e non si commentano'

(ANSA) - PESCARA, 29 MAG - "Le dimissioni non sono un arrivederci, sennò sono una buffonata. Si danno e basta e non si commentano". Così questa mattina a Pescara la giornalista Lucia Annunziata alla sua prima uscita pubblica dopo le dimissioni dalla Rai.

Lucia Annunziata ha partecipato alla cerimonia per l'assegnazione del Premio Parete 2023 per l'eccellenza nell'economia e per l'esempio dei suoi traguardi da portare agli studenti. (ANSA).