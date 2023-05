De Santis, con Rai Com 3 anni di bilanci record, grazie a tutti

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "Passo volentieri il testimone alla nuova presidente Claudia Mazzola, che è un'ottima collga e anche una mia amica, e al nuovo amministratore delegato Sergio Santo di Rai Com sapendo che ne avranno cura e saluto tutto il gruppo di lavoro con cui abbiamo chiuso tre anni da record. Il settore dei progetti speciali, di cui fa parte la bellissima inizitiva di Cartoons on The Bay, è molto cresciuto in questi anni e vi annuncio uno spin off in Puglia l'anno prossimo in concomitanza con il G7 di cui siamo molto orgogliosi". Lo dice Teresa De Santis, presidente uscente di Rai Com alla presentazione della 27/a edizione di Cartoons On The Bay - International Festival of Animation, Transmedia and Meta-Arts 2023, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, che torna dal 31 maggio al 4 giugno a Pescara, dopo il successo dello scorso anno. (ANSA).