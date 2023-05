Clerici salta la diretta di E' sempre mezzogiorno, ho la febbre

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Inconveniente oggi a "È sempre mezzogiorno" che non è andato in onda ed è stato sostituito da una replica della puntata speciale dolci. Il cooking show condotto da Antonella Clerici è stato interessato da un inaspettato cambio di programma saltando la diretta delle 12,00.

A far chiarezza sulla questione è stata la padrona di casa, tramite un post pubblicato su Instagram: "Ko. Oggi per la prima volta da che ho memoria non sarò con voi. Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto….

sempremezzogiornorai puntata speciale dolci. Spero arrivederci a domani! Wonder Woman inizia ad avere cedimenti…". Insomma, un'assenza imprevista che ha suscitato non poco clamore negli utenti e telespettatori della conduttrice tanto amata, abituati a vederla in azione quasi ogni giorno della settimana. Il post è accompagnato da una foto che mostra la Clerici sdraiata sul letto al naturale, senza trucco, con i capelli legati e gli occhiali da vista, ma soprattutto con un'espressione sconsolata e il viso provato dalla stanchezza. (ANSA).