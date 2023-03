Tivusat, la tv con il satellite diventa 'green'

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Digitale terrestre, satellite, internet o addirittura ibrida (via etere con servizi e app da internet). Se gli italiani scegliessero la tv come l'automobile, ovvero guardando anche all'impatto ambientale e alla sostenibilità, la scelta migliore sarebbe senza dubbio il satellite. Basti pensare che un'ora di trasmissione televisiva satellitare corrisponde all'emissione di 0,11 grammi di CO2. In pratica l'equivalente di percorrere mezzo metro in auto. Una tecnologia pulita, insomma, e guardando all'energia elettrica impiegata parecchio sostenibile. Senza considerare il problema dell'inquinamento elettromagnetico delle frequenze. Una scelta green che molti potrebbero fare facilmente. Si stima infatti che circa un terzo degli italiani abbia già una parabola sul balcone. E ormai circa il 90% dei televisori in vendita ha in dotazione anche un ricevitore satellitare.

Al satellite vengono universalmente attribuiti tre pregi. Il primo riguarda il costo della tecnologia: ricevitori economici e standard. Il secondo pregio riguarda la copertura universale del segnale: si riceve in ogni parte del territorio, dalle montagne alle isole, e lo fa garantendo prestazioni costanti. Una televisione - eventi in diretta compresi - ricevibile anche in mobilità: basti pensare alle navi da crociera e agli aerei. E infine c'è la qualità del servizio televisivo. La tv satellitare, infatti, è in grado di garantire agli spettatori una definizione che arriva fino al 4K. L'esempio lampante è la piattaforma satellitare gratuita tivùsat. Un bouquet con oltre 130 canali, di cui più di 70 in Hd e 4K in cui trovano spazio intrattenimento, news (da quelle locali a quelle internazionali), sport, film, serie tv e programmi per bimbi e ragazzi. Una scelta green e di qualità (ad esempio per gustarsi i Mondiali di calcio e Sanremo su Rai4K) che nel 2022 in molti hanno deciso di fare: sono state attivate 452 mila card tivùsat.

