Oscar: audience in risalita per cerimonia di domenica

Anche senza schiaffi in diretta, l'audience degli Oscar e' risalita. Secondo i dati preliminari Nielsen 18,7 milioni di adulti si sono sintonizzati sulla diretta della Abc per assistere alla cerimonia che ha premiato Everything Everywhere All At Once come miglior film del 2022.

C'e' stato dunque, rispetto all'anno scorso, un aumento di pubblico del 12 per cento e un 5 per cento in piu' nella fascia piu' desiderabile per gli inserzionisti, quella compresa tra 18 e 49 anni.

La cerimonia di quest'anno aveva di fronte la concorrenza del popolare show di Hbo The Last of Us che aveva deciso di mandare in onda il finale della stagione proprio domenica sera. Una delle star della serie, Pedro Pascal, era tra i presentatori degli Oscar. Il finale della serie ha avuto 8.2 milioni di spettatori, battendo il proprio record. (ANSA).