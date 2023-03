Concita De Gregorio a Belve, ho avuto un cancro, porto parrucca

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Concita De Gregorio a Belve rivela di aver avuto un tumore, nell'intervista alla conduttrice e ideatrice del programma Francesca Fagnani, in onda oggi, martedì 14 marzo, su Rai2. "Lo dico per la prima volta qui — ha spiegato Concita de Gregorio a Fagnani - È stato un anno impegnativo, mi sono operata ad agosto per un cancro e sono in cura. Ora indosso una parrucca". Un problema di salute vissuto in silenzio dalla giornalista neodirettrice di The Hollywood Reporter Roma: "Volevo evitare che tutti si rivolgessero a me con aria dolente chiedendomi come stai. Perché quello è solo un pezzo della tua vita, non è tutta la tua vita"- ha detto. "Cosa ha pensato quando hanno scritto che si è fatta lo stesso taglio di capelli di Giorgia Meloni?», le ha chiesto la conduttrice. E De Gregorio: "Sono stata sul punto di chiamare il direttore, io preferirei avere i miei capelli". (ANSA).