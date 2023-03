I Fratelli Russo, dagli Avengers alle spie globali di Citadel

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - I fratelli Joe e Anthony Russo, già creatori, fra gli altri, dei capitoli più epici degli Avengers, Infinity War e Endgame, si sono lanciati in un'altra sfida globale come produttori esecutivi della serie action-spy thriller Citadel, al debutto dal 28 aprile su Prime Video (è appena uscito il trailer), con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio a settimana, ogni venerdì, sino al 26 maggio.

La serie prodotta da Agbo, con David Weil come showrunner, ha per protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, con Stanley Tucci e Lesley Manville. E' il capitolo che dà il via a un franchise globale con serie interconnesse girate e prodotte localmente in varie parti del mondo. "Abbiamo pensato che fosse un'idea molto nuova - spiega Joe Russo nella conferenza stampa internazionale in streaming -. E un modo straordinario per creare una comunità globale di narratori davvero diversificata per raccontare insieme un gigantesco mosaico di storie. Dopo il nostro lavoro sui film Marvel e aver passato tanto tempo a viaggiare per il mondo, ci è sembrata un'idea davvero eccitante ed esplosiva". Fra le prime serie collegate, quelle in India e quella in Italia, dove sono da poco finite le riprese del capitolo diretto da Arnaldo Catinari con Matilda De Angelis protagonista. Al centro della storia 'madre' c'è Citadel, agenzia indipendente di spionaggio internazionale, nata con lo scopo di difendere la sicurezza globale, distrutta otto anni prima dagli agenti di Manticore, una potente associazione occulta. Con la caduta di Citadel, tutti i ricordi degli agenti scelti Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) sono stati cancellati. Da allora sono rimasti nascosti, costruendosi una nuova vita con nuove identità, entrambi ignari del proprio passato. Fino alla notte in cui Mason viene rintracciato dal suo ex collega di Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), deciso a riportare gli agenti superstiti in servizio per combattere i piani di Manticore. "La serie ha così tanti livelli e complessità e per ogni personaggio abbiamo usato fin dall'inizio la parola 'dualità' - spiega Priyanka Chopra Jonas -. Non credere a ciò che vedi".

