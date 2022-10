Su tivùsat il ritorno di Samantha Cristoforetti sulla Terra

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Siamo ai saluti, alle conferenze stampa finali, ai passaggi di consegne e agli ultimi dettagli.

Il conto alla rovescia è partito: l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, dal 28 settembre scorso comandante della Stazione spaziale internazionale, è pronta a fare ritorno sulla Terra dove non vede l'ora di riabbracciare parenti e amici e di "fare una bella doccia". Nel pomeriggio il passaggio di consegne con il nuovo comandante della Iss, il russo Sergey Prokopyev. Poi i preparativi in vista della partenza, alle ore 1.05 italiane del 13 ottobre, per il ritorno a casa a bordo della capsula Crew Dragon Freedom. AstroSamantha viaggerà insieme a gli americani Bob Hines, Kjell Lindgren e Jessica Watkins e l'ammaraggio, precisano dalla Nasa, è atteso alle 23.41 nel Golfo del Messico.

Anche se le condizioni meteorologiche vengono costantemente monitorate e potrebbero comportare uno slittamento delle operazioni al giorno dopo. Tutte le fasi del viaggio saranno trasmesse su Nasa Television, visibile tramite streaming sul sito dell'Agenzia spaziale. Per godersi le immagini in televisione e in altissima definizione bisogna invece collegarsi al canale Nasa Tv trasmesso al numero 211 della piattaforma satellitare gratuita tivùsat. Nasa tv, infatti, è uno dei sette canali in 4K trasmessi da tivùsat. Per salire a bordo di questa piattaforma, e della Stazione Spaziale Internazionale, bisogna installare una parabola, acquistare un dispositivo certificato (decoder o Cam) e attivare la smartcard che si trova all'interno della scatola del dispositivo stesso. Nasa tv manda in onda immagini di grande impatto e ottima qualità dalla stazione spaziale orbitante della Nasa con la vita quotidiana a bordo. E poi immagini del sistema solare, riprese in diretta dei lanci delle diverse missioni (come in questo caso) e una serie di documentari realizzati dalla Nasa dalle prime esplorazioni dello spazio. (ANSA).