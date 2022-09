Nel mare ci sono i coccodrilli, il film in prima tv su Rai3

Arriva in prima visione assoluta su Rai 3 il film di animazione "Nel mare ci sono i coccodrilli".

L'opera, tratta dall'omonimo libro di Fabio Geda, andrà in onda lunedì 3 ottobre, alle 15.45, in occasione della Giornata mondiale della memoria e dell'accoglienza, ricorrenza istituita per ricordare e commemorare tutte le vittime dell'immigrazione e promuovere iniziative di sensibilizzazione e solidarietà.

Il film a cartoni animati "Nel mare ci sono i coccodrilli", diretto da Rosalba Vitellaro, è stato prodotto da Rai Kids e dalla società Larcadarte con la collaborazione del ministero dell'Istruzione, e con il patrocinio di Unicef Italia e Unhcr.

Enaiatollah ha circa dieci anni quando sua madre lo abbandona in Pakistan per dargli una vita migliore. Ha inizio per il ragazzo un'odissea in cinque tappe: Pakistan, Iran, Turchia, Grecia, Italia. Crescendo come profugo conosce tutta la grettezza, la meschinità e la violenza di cui sono capaci gli uomini, ma anche la loro saggezza, la generosità e la gentilezza.

Il film, della durata di 30 minuti, è liberamente ispirato al libro omonimo di Fabio Geda (Baldini + Castoldi) sulla storia vera del piccolo Enaiat (Enaiatollah Akbari), un bambino afghano fuggito da solo dal suo paese durante il primo regime dei talebani e giunto in Italia dopo anni di peregrinazioni. Il libro, uscito nel 2010, è ampiamente utilizzato nelle scuole.

L'opera sarà disponibile anche su RaiPlay e a seguire sarà trasmessa anche su Rai Gulp. (ANSA).