Shonda Rhimes, racconto le origini della regina Charlotte

(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Ho voluto realizzare questa serie, perché mi ha sempre incuriosito scoprire quale fosse l'origine della Regina Charlotte, cosa l'abbia portata a diventare la donna che abbiamo conosciuto tutti in Bridgerton. Questa è stata l'occasione". Lo spiega una delle autrici televisive più potenti e premiate, Shonda Rhimes, introducendo Queen Charlotte: A Bridgerton Story, prequel con la giovane regina interpretata da India Amarteifio, al debutto su Netflix nel 2023, del quale è showrunner e produttrice esecutiva, ispirato da uno dei suoi ultimi successi come produttrice, Bridgerton, la serie della quale è attesa la terza stagione, ambientata in un immaginifico 19/o secolo inglese, tratta dai romanzi di Julia Quinn e trasposta per il piccolo schermo da Chris Van Dusen. La showrunner ne ha parlato, mostrando anche una scena in anteprima, durante Tudum, il grande evento globale virtuale organizzato da Netflix per i fan durante il quale sono state presentate novità esclusive, trailer e anteprime (120 serie tv, film, speciali e videogiochi da tutto il mondo), oltre a interviste con i principali ideatori e con le star (oltre 200 i talent) della piattaforma.

"Voglio anche ringraziare dal profondo del cuore tutti voi per l'amore che avete mostrato verso Bridgerton - ha aggiunto Shonda Rhimes - è così gratificante vedere come tutti voi siate saltati dentro il mondo che abbiamo creato, non potrei essere più grata. Spero che vi innamorerete altrettanto della storia della regina Charlotte". In questo prequel "è come se fossimo un fantastico team che si passa il testimone. C'è una meravigliosa metafora che lega la generazione più giovane e quella più adulta" ha spiegato Golda Rosheuvel, intervenuta durante Tudum insieme a Adjoa Andoh e India Amarteifio. L'interprete della giovane Queen Charlotte fin dal primo giorno sul set ha sentito "un grande amore da parte di tutti, un vero senso di comunità".

Per quanto riguarda invece la terza stagione di Bridgerton, è stata Nicola Coughlan (interprete di Penelope Featherington) a offrire come anticipazione il titolo del primo episodio, Out of the shadows ("Fuori dalle ombre"). (ANSA).