La7, ascolti eccellenti per il Palio in esclusiva

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - ''Eccellenti ascolti ieri, sabato 2 luglio, per il Palio di Siena 2022 al suo debutto in esclusiva su La7.

La storica corsa trasmessa in diretta dalle 19.19 alle 20.35 (telecronaca e commento affidati a Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini) ha realizzato il 10,5% di share con 1.229.851 telespettatori medi, picchi del 13,74% e 1.732.056. Ottimo anche il risultato dello speciale che ha preceduto l'evento (17.28 - 19.18) che ha totalizzato il 7,4% di share con picchi del 9% di share''. Lo sottolinea la7 in una nota.

"E' stato un grande lavoro di squadra de La7, per regalare al pubblico la magia di un evento italiano famoso in tutto il mondo" commenta il direttore di La7 Andrea Salerno raggiunto telefonicamente dall'ANSA. "Grazie a Pierluigi Pardo a Giovanni Mazzini e grazie al Consozio del Palio. Ma soprattutto grazie a tutti quelli che dietro le quinte hanno lavorato con qualità per permettere tutto questo".

Per quanto riguarda gli ascolti nella giornata (07.00/02.00) La7 è stata sesta Rete con il 4,17% di share davanti a Retequattro (3,40%), mentre con il 9,36% di share è risultata terza Rete nella fascia 18.00/20.30 dietro solo a Rai1 e Canale 5.

Grande successo anche sui social di La7: infatti #paliodisiena e' stato primo trend topic su Twitter, sottolinea ancora l'emittente. (ANSA).