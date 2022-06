Nek, a 50 anni ho ancora voglia di imparare

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Ho l'entusiasmo di un ragazzino e spero non finisca mai, perché significherebbe aver capito tutto.

Invece io non ho capito nulla e ho ancora tanta voglia di imparare": nella maturità dei 50 anni, desidera mettersi in gioco e rischiare senza porsi limiti Filippo Neviani, in arte Nek, cantautore amatissimo che dal 28 giugno vivrà il suo esordio in prima serata su Rai 2 alla conduzione di "Dalla strada al palco", programma dedicato al mondo eclettico degli artisti di strada.

"Anche io ho iniziato nelle piazze, dove il pubblico è più feroce e se non gli piaci te lo fa sapere e magari se ne va. Noi vediamo il talento di chi sale sul palco, ma le storie che ci sono dietro non le conosciamo: ecco, a me piacciono proprio quelle storie", dice in un'intervista all'ANSA l'artista di Sassuolo, che sarà impegnato per quattro puntate in uno show (ideato da Carlo Conti) concepito come una festa, in cui cantanti, musicisti e artisti avranno l'occasione di raccontarsi ed esibirsi su un prestigioso palcoscenico televisivo. "Mi mancava la prima serata: darò il meglio", assicura Nek, pronto a celebrare l'arte in ogni sua forma "dopo 2 anni difficili, in cui gli artisti hanno sofferto più di altri, visto che si sono fermati per primi e hanno ripreso per ultimi". "Ma non sarà un talent", assicura, "la parte principale sarà proprio lo storytelling, ossia raccontare le scelte di queste persone che con coraggio hanno dedicato la loro vita all'arte".

Il 2022 è un anno importante: 50 anni, e 30 di carriera nella musica, un libro ("A mani nude", edito da HarperCollins) e ora la conduzione in prima serata. Crede che sia tempo di bilanci? "No, magari potrei fare un inventario, ma nessun bilancio.

Questa proposta televisiva la considero uno dei regali per i miei 30 anni di carriera", dice il cantautore, "è davvero una grande soddisfazione, io voglio sorprendere le persone e mettermi alla prova". (ANSA).