"Tim Summer Hits", musica in piazza con Delogu e De Martino

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - La grande musica torna live, in tv, online e nelle più suggestive piazze italiane. Da giovedì 30 giugno in prima serata su Rai2 e RaiPlay arriva "TIM Summer Hits", il nuovo appuntamento musicale in 6 puntate condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino che porterà dal vivo in tre città, partendo dalla capitale, e in tutte le case degli italiani le hit dell'estate 2022 con i più grandi nomi della musica italiana, da Blanco e Mamood, passando per Elisa, Marco Mengoni Alessandra Amoroso, Ghali, Achille Lauro, Mika, Elodie, Umberto Tozzi, Francesco Renga per citarne alcuni. "TIM Summer Hits" è la nuova manifestazione musicale itinerante di casa Rai che, prendendo spunto dallo storico Festivalbar, vede il primo appuntamento per giovedì 30 giugno. Il programma è stato presentato oggi a Roma in Campidoglio dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dal direttore dell'intrattenimento di prime time Stefano Coletta, dai conduttori e dagli ideatori. Le piazze in cui si svolgerà la manifestazione saranno: piazza del Popolo a Roma (tre concerti), il Portopiccolo a Trieste e Piazza Fellini a Rimini e in tutto saranno sei gli appuntamenti in prima serata. Il progetto crossmediale di eventi sul territorio è realizzato da Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends & Partner in collaborazione con Radio Italia. Tra l'altro per l'occasione TIM lancia il concorso 'Vinci la musica dell'estate con TIM Summer Hits' che offrirà a tutti clienti l'opportunità di aggiudicarsi dei premi. Per ogni tappa saranno estratti, infatti, 45 ingressi per due persone che potranno assistere al concerto da un'area riservata e accedere al backstage. (ANSA).