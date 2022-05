Con tivùsat cinema e serie gratis e in alta definizione

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Un'offerta televisiva di qualità non deve essere necessariamente a pagamento. Per accorgersene basta salire a bordo di tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita.

Troviamo i canali tv dedicati alle news internazionali, nazionali e locali. Proprio in questi giorni, poi, vanno in scena in Hd le finali di calcio europee offerte in chiaro: la Conference League su Tv8 e la Champions League su Canale 5. E infine c'è la vasta offerta di intrattenimento, con 50 canali, e l'offerta di cinema e serie tv. Tivùsat vanta in totale un bouquet di oltre 130 canali televisivi di cui oltre 60 in Hd e 4K, da non confondere con l'alta qualità promessa dal digitale terrestre. Offre la certezza di ricevere il segnale in ogni parte del Paese senza dare agli spettatori problematiche di frequenze o sintonizzazioni dei canali. E nell'offerta - dove si trovano anche documentari, programmi per bambini e visual radio - non mancano certo le grandi produzioni cinematografiche e le serie tv, quest'ultime trasmesse anche su Rai4K in altissima definizione. La stessa andata in scena a Torino con l'Eurovision Song Contest. In particolare il bouquet di cinema e serie tv di tivùsat comprende sei canali tematici in alta definizione. Il servizio pubblico mette a disposizione Rai4, Rai Movie e Rai Premium. Mediaset risponde con Twenty Seven e 20. E infine c'è Giallo della galassia Discovery. Solo due di questi canali (20 e Giallo) sono in alta definizione sul digitale terrestre. Un bouquet - del quale fanno parte anche Iris, Cine34 e Top Crime - davvero ben assortito. Ce n'è per tutti i gusti: film cult, produzioni originali, serie di tendenza e fiction; i grandi film nazionali e internazionali, dai classici del passato ai successi di oggi e ai grandi broadcaster, fino alle opere inedite di registi emergenti; e infine i classici dell'investigazione e dell'erotismo all'italiana. (ANSA).