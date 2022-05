Ellen DeGeneres, lacrime e star per l'ultimo show

(ANSA) - NEW YORK, 25 MAG - Dopo quasi 20 anni tramonta l'era dell'Ellen DeGeneres Show. Il 26 maggio cala il sipario definitivamente sul talk show pomeridiano condotto dall'attrice comica. "Se sei una persona creativa - aveva detto tempo fa - devi essere costantemente messa alla prova e per quanto lo show sia fantastico e divertente, non rappresenta più una sfida per me".

Dal suo debutto, l'8 settembre del 2008, nel corso di 19 stagioni, nel salotto di Ellen si sono alternati oltre quattromila ospiti, da presidenti a first lady, oltre che probabilmente qualsiasi personalità dell'industria dell'intrattenimento. La puntata che andrà in onda il 26 maggio è stata registrata circa un mese fa. Tra gli ospiti l'ex first lady Michelle Obama, Jennifer Garner, Channing Tatum, Serena Williams, Zac Efron, Adam Levine, Behati Prinsloo, Gwen Stefani, David Letterman, Diane Keaton, Kim Kardashian, Portia Rossi, moglie della DeGeneres. L'anno scorso sono stati ospiti anche i Maneskin, i quali si sono esibiti con 'Beggin'. Jennifer Aniston fu la prima ospite in assoluto e tornerà per essere l'ultima.

Un'altra ospite d'eccezione sarà Oprah Winfrey, alla sua prima apparizione davanti ad un pubblico dalla pandemia.

La Winfrey non ha nascosto la sua commozione mostrando grande empatia con la conduttrice, visto che ha vissuto lo stesso momento quando nel 2011 ha deciso di chiudere il suo talk show. Anche la Degeneres ha dovuto trattenere le lacrime e rivolgendosi al suo pubblico ha pregato tutti di non piangere, altrimenti avrebbe fatto lo stesso. (ANSA).