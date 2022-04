Stranger Things 4, i creatori "faremo le prime rivelazioni"

Una stagione molto più estesa come arco narrativo, anche per un triplicarsi di ambientazioni, nella quale "abbiamo deciso di iniziare a dare risposte al pubblico sul molte cose, compreso il Sottosopra". E' l'elemento, spiegano Matt e Ross Duffer, creatori della serie, da cui è nata la quarta stagione di Stranger Things, il teen mystery/thriller/fantasy con tocchi di dramma, commedia e horror, ambientato (principalmente) negli anni '80, in arrivo su Netflix dal 27 maggio con la prima parte e dal primo luglio con la seconda, per un totale di nove episodi. Un ritorno attesissimo dai fan della serie, uno dei maggiori successi della piattaforma, che ha reso popolarissimi i giovani interpreti, a cominciare da Millie Bobby Brown, classe 2004, volto della carismatica e misteriosa Undici, dotata di misteriosi poteri.

Lei insieme a un gruppo di coraggiosi coetanei si ritrova, nella storia, a combattere le forze oscure del Sottosopra. Tra i protagonisti anche Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, in un cast che comprende, fra gli altri, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson Cara Buono e Matthew Modine. "Con Ross scherzando chiamiamo questa stagione il nostro 'Trono di spade' per quanto si espande il racconto", spiega Matt Duffer, protagonista insieme al fratello e a una delle interpreti, Winona Ryder, di uno dei panel negli incontri della serie Deadline Contenders. La trama riparte a sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. "Il gruppo per la prima volta si separa - aggiunge Matt Duffer - Joyce (Ryder) e la famiglia Byers si sono trasferiti in California. Abbiamo sempre voluto ricreare un'ambientazione che richiamasse dei sobborghi in stile Et e lo abbiamo fatto nel deserto. Hopper (David Harbour) invece è in Russia e naturalmente il resto del gruppo è ancora a Watkins. Abbiamo quindi queste tre linee narrative che si incontrano e intersecano, pur avendo toni molto diversi". I protagonisti, ormai teenager e alle prese con le difficoltà del liceo e dell'adolescenza, si ritrovano di fronte una nuova e orribile minaccia soprannaturale e un mistero che potrebbe offrire una chiave per sgominare il Sottosopra. "Di stagione in stagione, abbiamo alzato i veli sui misteri del racconto ma stavolta volevamo fare delle vere rivelazioni e scrivere le storie ha richiesto tempo: la trama è andata via via ingrandendosi sempre di più senza che all'inizio ce ne rendessimo neanche conto" racconta Ross Duffer. E' servito anche un episodio in più della terza stagione, "e Netflix ci è venuto subito incontro" aggiunge Matt Duffer. Nella serie Winona Ryder è Joyce, la madre di Will (da cui la storia parte nella prima stagione) e Jonathan, ai quali si aggiunge, come figlia in affido, Undici. Insieme ai figli Joyce deve superare di stagione in stagione una serie di pesanti traumi: "Nell'interpretarla mi sono ispirata a personaggi interpretati da attrici come Marsha Mason - racconta Winona Ryder -. E' una donna che vive una dura battaglia e trova la forza di andare avanti, soprattutto per i figli per cui è pronta a tutto. Per loro tira fuori una forza incredibile". Per i fratelli showrunner una delle gioie maggiori del lavoro alla serie è ritrovare i giovani protagonisti: "Se ripensiamo a quanto erano piccoli nella prima stagione... - raccontano -. Siamo orgogliosissimi dei risultati professionali che stanno raggiungendo e siamo fieri di averli visti crescere e diventare dei ragazzi straordinari, oramai quasi adulti. Hanno tutti basi molto solide e un forte senso di indipendenza".