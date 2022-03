Rai: Radio3, audiodocumentario sul circo

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Il circo è considerato anacronistico, vecchio, addirittura estinto, e invece è ancora vivo, resiste al mondo contemporaneo e ha resistito anche al Covid. Tra le dinastie più longeve d'Italia c'è la famiglia Togni che quest'anno festeggia i 150 anni dalla nascita dei suoi spettacoli. Ma come è cambiato il circo nel tempo? Come vivono i circensi oggi? E dove affondano le loro radici? Nell'audio-documentario "I circensi" realizzato Francesca Bellino per "Tre Soldi", in onda su RaiRadio3 dal 7 all'11 marzo alle 19.50, ascoltiamo la voce di due giovani circensi della quinta generazione dei Togni, Giorgia e Ugo Vinicio, acrobati e cavallerizzi, 18 e 16 anni, figli di Vinicio Togni Canestrelli, terzogenito di Lidia Togni e Riccardo Canestrelli.

Francesca Bellino li ha seguiti nella loro quotidianità vissuta in bilico tra il desiderio di proseguire la tradizione familiare e la voglia di trasgredire a una vita nomade in cui tutto è provvisorio e in cui la ricerca dell'equilibrio non è soltanto una sfida da palcoscenico, ma un compito quotidiano. "Tre soldi" è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci. (ANSA).