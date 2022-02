Bbc acquista da Cnn 'Stanley Tucci: Searching for Italy'

(ANSA) - NEW YORK, 14 FEB - La Bbc ha acquistato da Cnn 'Stanley Tucci: Searching for Italy'. La serie, premio Emmy, in sei episodi è stata mandata in onda la prima volta il giorno di San Valentino del 2021 e segue il viaggio dell'attore e regista statunitense alla scoperta della cucina regionale in Italia.

La serie, prodotta da Cnn e la compagnia di produzione televisiva londinese Raw, è stata già rinnovata per una seconda stagione e andrà in onda dal prossimo 27 febbraio.

"E' stato sempre un mio sogno e una grande gioia fare questa serie con Cnn e Raw - ha commentato Tucci -. Sono onorato che sia stata acquistata dalla Bbc".

"Non vediamo l'ora - ha detto Jo Lapping della Bbc - di portare gli spettatori in un viaggio indimenticabile con il fantastico Stanley Tucci lungo un paese famoso per la sua incredibile cucina, si tratta di un'esperienza da far venire l'acquolina alla bocca e sappiamo che sarà gradita dal pubblico". (ANSA).