Mario Biondi, porto in tv la mia passione per le auto

Dalla musica alla passione per le quattro ruote, il passo è breve, anche per Mario Biondi che arriva in TV con le sue auto da 'sogno', ma in versione elettrica. 'Electromod con Mario Biondi' è infatti il programma in partenza il 3 gennaio sul canale MotorTrend, con il quale il cantante si imbarcherà per un viaggio attraverso l'Italia, alla scoperta di auto iconiche e vetture d'epoca, alle quali dare un nuovo cuore pulsante, rigorosamente elettrico. "Sono matto da sempre per le auto - ha raccontato Biondi - e la 'colpa' è di mio padre e di mia madre che mi ha fatto praticamente crescere nel sedile di mezzo di un Porsche 914, negli anni Settanta. Da allora, non ho mai smesso di montare auto particolari, non necessariamente super sportive, ma in qualche modo stilose. Ho però sempre avuto un 'piccolo' problema: essendo altro due metri, dentro a molte auto proprio non riesco ad entrare e di conseguenza non le posso guidare". Sfrecciando su veicoli vintage riconvertiti in modelli elettrici, il cantante debutterà nella nuova veste cin le sei puntate del programma, con l'obiettivo di applicare un 'restomod' alle auto ormai in disuso, per donare loro un nuovo cuore full electric e appassionarsi di motori in una prospettiva green e attenta all'ambiente. La passione per le auto di Mario Biondi, già collezionista, sarà il carburante del viaggio di Electromod, assistito nella rimessa su strada dei veicoli da veri professionisti del settore automobilistico. Per l'occasione, Biondi ha puntato su diversi modelli: da una Lancia Delta a una Fiat Panda, passando per una Mini, una Porsche Boxter S e anche una Ferrari 400i. "Nel caso della Ferrari - ha spiegato Biondi - ci riamo proprio dovuti reinventare tutto, perché quella che ho trovato era solo una scocca, inglese e con guida a destra, alla quale mancava persino il cruscotto". Con l'aiuto di Niko Venuto di Officine Amarcord e il contributo di 'consulenti' d'eccezione come il campione del mondo rally Miki Biasion, 'Electromod con Mario Biondi' porterà al centro della scena i motori elettrici. "Il passaggio di consegne dal motore che fa rumore a quello che non ne fa - ha confessato il cantante - un po' mi mette in imbarazzo, tant'è che con Nico abbiamo parlato di inventarci un suono particolare per ogni auto elettrica. Magari per una prossima stagione. Sono un appassionato di auto storiche e mi piace sentirne il 'brum brum', mi piace però molto meno respirare aria inquinata e Co2". Electromod con Mario Biondi andrà in onda a partire da lunedì 3 gennaio, alle 22.15, su Motor Trend (canale 59). (ANSA).