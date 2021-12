Baby cuochi alla riscossa in Crazy Cooking show

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Per i bambini appassionati di cucina arriverà su Boing nei primi mesi del 2022 Crazy Cooking Show, condotto dal Web Creator Matteo Pelusi, del duo Matt&Bise (oltre 2.5 mln di iscritti al canale YouTube e 1.5 mln di follower sul profilo Instagram) e la giovanissima chef influencer Aisha Ben Thabet, nota sui social come "theavokiddo" (oltre 530 mila follower e 24 mln di like su TikTok), terza classificata nel 2016 a Junior MasterChef Italia.

Il nuovo programma, prodotto per il canale da KidsMe (la children content factory del gruppo De Agostini Editore), vedrà coppie di bambini sfidarsi in esilaranti gare di cucina durante le quali non ci si prenderà troppo sul serio e la parola d'ordine sarà: divertimento.

"Sono davvero felice - spiega Matt - di condurre Crazy Cooking Show, insieme alla mia ormai collega chef Aisha. Il programma è un mix di momenti spassosi ed emozioni, non solo cucina, ma anche tantissime sfide che renderanno questo show davvero un po' pazzo. L'allegria e soprattutto la grinta dei bimbi saranno la marcia in più, senza di loro non sarebbe lo stesso! Non vedo l'ora di sapere cosa ne penseranno i nostri piccoli telespettatori. Spero si divertano tanto quanto ci divertiamo noi." "È un grande onore - dice Aisha - essere la chef e co-condurre di Crazy Cooking Show. Assieme ai piccoli concorrenti e Matt vivremo momenti super divertenti durante il programma e, diciamolo, anche situazioni inusuali e davvero Crazy! Spero che questo show possa ispirare molti più bambini a prendere destrezza con i fornelli e dare sfogo alla loro creatività, perché la cucina, per me, è una delle forme d'arte più belle che ci siano". (ANSA).