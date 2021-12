Balivo e Raimondo Cattivissim* su Rai Radio2

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - CATTIVISSIM*, con l'asterisco perché la cattiveria è trasversale e non ha generi, è il nuovo programma di Rai Radio2 con Caterina Balivo e Saverio Raimondo.

In onda su Radio2 (e in Visual su Rai Play) dal 27 dicembre al 1 gennaio, dalle ore 16 alle 17.

Siamo più buoni o cattivi? Caterina Balivo su Radio2 indaga i lati oscuri e la cattiveria dei suoi ospiti provando anche a rinegoziarla insieme, disturbata dal provocatore Saverio Raimondo. Tra musica, risate e confessioni.

Perché nessuno è davvero solo cattivo o solo buono; ognuno nasconde un suo lato oscuro che se provocato può venir fuori. E capita che la cattiveria sia solo uno scudo per proteggersi dal mondo esterno, oppure un'indole che il più delle volte non ci sentiamo di assecondare.

"Siamo un po' tutti stanchi del politically correct ecco perché - afferma la conduttrice - abbiamo pensato a un programma ironico, per niente buonista e controcorrente per la settimana delle feste. Invece di fare buoni propositi noi ne facciamo dei cattivi per il nuovo anno e agli ospiti chiediamo le loro black list. Perché la cattiveria vista come grinta e determinazione serve a tutti" Dalla sala C di via Asiago, chiacchiere, musica, tante risate e un viaggio finora inesplorato per scoprire se ci possiamo definire tendenzialmente buoni o cattivi. A partire dalla conduttrice, aspirante cattiva che verrà messa alla prova prima di essere considerata tale.

Nel ruolo di disturbatore e di trainer per la cattiveria, Saverio Raimondo, il corruttore di anime per eccellenza, una sorta di pigmalione al contrario che proverà a far emergere il lato oscuro di Caterina, provocandola di continuo e disturbandola, mentre è concentrata a parlare con il suo ospite.

Radio2 propone agli ascoltatori un format inedito, un argomento nuovo da scandagliare ed un'insolita coppia radiofonica, nello spirito di ricerca e sperimentazione della rete, diretta da Paola Marchesini. (ANSA).