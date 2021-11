Copshop - scontro a fuoco, l'action thriller su Sky

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Arriverà lunedì 22 novembre alle 21.15, in prima assoluta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand, Copshop - Scontro a fuoco, un action thriller diretto da Joe Carnahan, con Gerard Butler e Frank Grillo impegnati in una caccia al gatto e al topo tra un artista della truffa e un sicario mandato per ucciderlo nella cella di una stazione di Polizia di una piccola città di provincia. Nel cast, accanto a Gerard Butler e Frank Grillo, Alexis Louder, Toby Huss, Ryan O'Nan eKaiwi Lyman-Mersereau.

Attraversando il deserto del Nevada in una Crown Vic crivellata di colpi, l'astuto truffatore Teddy Murretto (Frank Grillo) escogita un piano disperato per nascondersi dal letale sicario Bob Viddick (Gerard Butler): colpisce a tradimento la giovane agente Valerie Young (Alexis Louder) per farsi arrestare e rinchiudere nella stazione di polizia di una piccola città. La prigione non può proteggere Murretto per molto tempo, e Viddick escogita un piano per entrare nella prigione, aspettando il momento opportuno per completare la sua missione nella cella vicina. Ma l'arrivo di un assassino concorrente (Toby Huss) creerà il caos e la giovane agente Young si troverà nel mirino.

(ANSA).