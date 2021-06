Dirette e approfondimenti, ecco l'Europeo della Rai

Gare in diretta, approfondimenti, alleggerimenti e anche una mini-serie. E' ampia l'offerta Rai per gli Europei di calcio, al via l'11 giugno con Turchia-Italia, dopo un anno di attesa causa pandemia. Saranno 27 le partite in diretta, tutte su Rai1 (20 in prima serata, 7 nel pomeriggio) e su Rai4k, al canale 210 della piattaforma Tivùsat, in altissima definizione in 4K. Alle 16 gare del primo turno si aggiungeranno quattro ottavi di finale, i quattro quarti di finale, le due semifinali e la finale, in programma l'11 luglio. "Dopo la pandemia gli italiani hanno voglia di tornare ad appassionarsi - ha detto il presidente della tv pubblica, Marcello Foa, in conferenza stampa -. Sono certo che la Rai darà il meglio di sé per un mese di grandi emozioni". A coordinare i lavori il direttore di Rai Sport, Auro Bulbarelli. "Vivremo tutto l'Europeo minuto per minuto - ha sottolineato -. Ci aspettiamo grande attenzione. L'attesa è tanta, ce la metteremo tutta per essere all'altezza". Bulbarelli ha ricordato che l'Europeo segnerà il ritorno del pubblico negli stadi: "è un momento di gioia che vivremo tutti insieme".

In collegamento anche Enrico Varriale in diretta da Coverciano: "Da qui andrà in onda tutti i giorni Diretta Azzurra da dove ci collegheremo con Dribbling Europei, Notte Europee e con i prepartita", ha detto prima di lanciare un'intervista a Roberto Mancini. "Un grande in bocca al lupo alla Rai che sarà insieme con noi, speriamo, fino all'11 luglio - ha affermato il ct -. Questo è un momento che unisce tutta l'Italia, c'è una squadra sola". Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro racconteranno le partite dell'Italia, con gli interventi da bordocampo e le interviste di Alessandro Antinelli, Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi, e una postazione supplementare di commento con Enrico Varriale e Claudio Marchisio. Le altre coppie di telecronisti saranno Luca De Capitani e Manuel Pasqual, Stefano Bizzotto e Katia Serra, Dario Di Gennaro e Andrea Agostinelli, Giacomo Capuano e Bruno Giordano.

Non mancheranno gli approfondimenti, sempre su Rai1, a cominciare da Notti Europee, in onda dall'Auditorium Rai del Foro Italico ogni sera al termine delle partite, con Marco Lollobrigida e Danielle Madam, la campionessa italiana di getto del peso, e con Alessandro "Spillo" Altobelli, Ana Aquiles, Domenico Marocchino, e Gianfranco Teotino come opinionisti. Tutte le partite saranno precedute da un presentation studio, in onda sempre dall'Auditorium del Foro Italico, con Paola Ferrari, Milena Bertolini, Marco Tardelli e Luca Toni, che si alterneranno anche nella presentazione dei match del pomeriggio, affidata a Sabrina Gandolfi. Su Rai2, infine, Dribbling Europei, in onda ogni giorno alle 13.30, con Simona Rolandi e in studio, a rotazione, Fulvio Collovati, Sebino Nela, Eraldo Pecci, Guglielmo Stendardo e Gianluca Zambrotta, oltre a Marco Civoli e Massimo De Luca. Tutte le partite, con gli approfondimenti, le interviste dal ritiro della Nazionale e molti contenuti originali saranno disponibili su RaiPlay e sui portali web di Rai Sport e di Rai1. La rassegna continentale, su RaiPlay, avrà anche volto e voce dei The Jackal, con Europei a casa The Jackal: un ritrovo di amici, il classico appuntamento in occasione delle partite importanti, con un occhio alla partita e uno ai social, a cominciare dalle tre partite del primo turno degli Azzurri.

Su Radio1 e Radio1 Sport, invece, Euro2020 diventerà Tutto l'Europeo minuto per minuto con le partite in diretta. Ogni incontro sarà preceduto da una introduzione di mezz'ora e da altri trenta minuti di interviste e commenti nell'immediato post partita. L'Europeo firmato Rai, in realtà è già cominciato, con le quattro puntate di Sogno Azzurro, la mini-serie grazie alla quale per la prima volta nella lunga e vincente storia della Nazionale, il pubblico entra a Coverciano, in onda da lunedì 7 a giovedì 10 giugno.