Torna Poirot, full immersion nella serie cult con David Suchet

Tredici stagioni, per un totale di 70 episodi divisi fra 36 puntate della durata di 52 minuti, ispirati ai racconti brevi di Agatha Christie, pubblicati nel corso degli anni Venti, e 34 della durata di 103 minuti, ispirati ai romanzi. Sono i numeri di 'Poirot', la serie cult con protagonista David Suchet, la più longeva sul personaggio, dedicata all'iconico detective creato dalla grande scrittrice inglese, che torna su TopCrime dal 29 maggio, ogni sabato, in prima e seconda serata, dal primo all'ultimo episodio, nell'esatto ordine cronologico pensato dalla sua ideatrice. Una programmazione che proseguirà, pertanto, fino al 21 maggio 2022.

Nella sua storia, Hercule Poirot arriva in Gran Bretagna, come profugo di guerra, nel 1914, dal natio Belgio, dove era ispettore di polizia. Un po' vanitoso, con i capelli imbrillantinati e i baffi cerati, ama le sue comodità e abitudini. Calmo, riflessivo, preciso, anche nell'abbigliamento, sempre impeccabile, vive a Londra e ritiene che l'uso della violenza sminuisca la grandezza umana. Come investigatore è sicuro di sé, ha un fiuto straordinario e riesce a risolvere i casi più intricati. Il suo sistema di indagine rispecchia la sua personalità: ordine e metodo. Ama il cibo, ma solo se di qualità e ben preparato. Poirot appare nel primo romanzo di Christie, The Mysterious Affair at Styles (1920), e in dozzine di libri successivi, tra cui alcune delle opere più amate, come Assassinio sull'Orient Express (1933) e Morte sul Nilo (1937).

L'apparizione finale, con la morte di Poirot, è in Curtain (1975). Si dice che Agatha Christie abbia basato i manierismi del mitico detective sulla sua osservazione, in Inghilterra, dei rifugiati belgi della prima guerra mondiale.

Il mistero della cuoca scomparsa e Omicidio perfetto sono i primi due episodi del fortunato crime. A seguire, sempre in doppio appuntamento, Chi ha rapito Johnny Waverly? e Legami di sangue (5 giugno), Omicidio al terzo piano e Triangolo a Rodi (12 giugno), Crociera con il morto e Furto di idee (giugno), Omicidio dietro le quinte e Sogno premonitore (26 giugno), Poirot: il pericolo senza nome (3 luglio). (ANSA).