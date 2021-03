Super! accende colori della diversità con Noa Planas

#amorenonrazzismo: è l'hashtag che accompagnerà dal 15 al 21 Marzo, ogni sera su Super! (sul canale 47 del dtt e 625 di Sky) alle 20.00, la creator di House of Talent, Noa Planas nel riaccendere le lettere a colori del logo Super!, esplorando i valori della diversità, e invitando i ragazzi a condividere su Instagram le loro riflessioni.

Un'iniziativa realizzata in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della Discriminazione Razziale (21 marzo), e con in vista (il 18 marzo) il nono compleanno del canale tematico per bambini e ragazzi.

"Noa Planas è una ragazza italo cubana che ha sempre raccontato anche sui social quanto sia bella la diversità e il valore dell'essere unico - spiega all'ANSA Cecilia Padula, Senior Director Kids South Hub, ViacomCBS -. Noi in quella settimana renderemo in bianco e nero il nostro logo e lei ogni sera ne 'riaccenderà' una lettera, raccontando, con varie clip, il valore associato a ognuna (Solidarietà, Unicità, Parità, Empatia, Rispetto) tornando a darle i colori".

Super! arriva al suo nono compleanno confermandosi dall'inizio dell'anno primo canale kids per ascolti (35mila ascolto e 4,7% share) sul target bambini 4- 14 anni con uno share a Febbraio in crescita del +14%. "Essere il primo canale nel mondo dei bambini è la cosa che ci rende più felici. Poi mi rende particolarmente fiera l'avere bambini e ragazzi che seguono con attenzione e coinvolgimento le nostre iniziative, come dimostra anche il riscontro che riceviamo attraverso i social quando gli chiediamo di darci il loro punto di vista". Proprio il giorno del 'compleanno del canale, il 18 marzo, andranno in onda gli episodi finali di un'amatissima serie come Henry Danger, della quale è in arrivo lo spin-off. Danger Force. Fra le altre serie live action su cui il canale punta, c'è Lex and Presley, creata e prodotta da David Malkoff (Henry Danger, Victorious), girata di fronte a un pubblico vero ed incentrata sulla vera amicizia di Lex (Annie LeBlanc) e Presley (Jayden Bartels), mentre per l'animazione, i nuovi episodi di grandi successi come Miraculous e di SpongeBob, in attesa degli spin-off.

In questo anno di pandemia "abbiamo coinvolto giovani creator e influencer per arrivare ai ragazzi e stargli accanto, lanciando messaggi di positività e chiedendogli di partecipare a varie attività". Il canale ha "un target difficile perché è quello che si sta allontanando dalla tv tradizionale, però vediamo che quando lanciamo questi messaggi rispondono e partecipano. Noi li ascoltiamo, vediamo come si evolvono, come si sentono". In questi mesi così complessi "mi ha colpito la loro grandissima empatia e resilienza - sottolinea - la capacità anche dei bambini più piccoli di dimostrare sostegno e generosità". Super! è "un canale generalista per bambini, e fra i miei obiettivi quest'anno c'è quello di offrire ancora maggiori occasioni per una visione sempre più coesa e condivisa in famiglia, con un intrattenimento leggero, bello e divertente". Avere uno schermo che sia "capace di unire", per "resistere a tutti gli altri che si accendono intorno".

Nei gusti dei bambini stanno acquistando sempre più spazio le serie live action: "L'animazione ora è guardata soprattutto da bambini di 3 - 5 anni. Prima si arrivava a vedere telefilm verso i 10 anni, ora iniziano da piccolissimi. Molte televisioni stano privilegiando queste produzioni, anche perché sono più veloci da realizzare, ma noi continueremo a mantenere a un equilibrio tra i due generi".