Vax Day: Banfi,"L'ho detto e lo ripeto, vaccinatevi tutti"

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Se fosse per me mi vaccinerei anche subito, anche pubblicamente se fosse utile a convincere qualcuno". Lino Banfi non ha dubbi "sono assolutamente favorevole al vaccino anti Covid", spiega all'ANSA. "Mi vaccinerei pure adesso, ma aspetterò il mio turno anche se avendo 84 anni non credo dovrò aspettare molto. Nella mia vita ho fatto tutti i vaccini possibili, da anni mi vaccino contro l'influenza e contro la polmonite. Anzi lo scorso anno sono stato il testimonial della campagna contro l'influenza e dicevo 'vaccinatevi tutti non fatevi influenzare'. Oggi ripeto lo stesso 'vaccinatevi e non fatevi influenzare'. Quanto a me - conclude- mi piacerebbe che a ricevere il vaccino insieme a me ci fosse un giovane" (ANSA).