Il docufilm "Il nostro Papa" arriva su Rai 1

Il docufilm "Il nostro Papa", che racconta le origini italiane della famiglia Bergoglio arriva su Rai 1e sarà trasmesso mercoledì 23 dicembre in seconda serata.

Il docufilm narra le tappe salienti del viaggio dei Bergoglio dal porto di Genova a Buenos Aires e la nuova vita argentina della famiglia astigiana. Il lavoro vive attraverso le tre città simbolo di questa avventura: Genova, Roma, Buenos Aires. Il docufilm è tratto dal libro "Il nostro Papa" di Tiziana Lupi, diretto da Marco Spagnoli e che ha per protagonista l'attore spagnolo Iago Garcia. Incontri, immagini di repertorio e le parole di Papa Francesco sono la sintesi di questo lavoro coprodotto da Red Film e Lazos de Sangre in collaborazione con Rai Cinema. A dare la consulenza storica e a prendere parte alla prima tappa genovese del docufilm, Massimo Minella, giornalista e scrittore. "Nel corso degli anni - spiega Minella - ho declinato in tanti modi il mio lavoro di ricerca sull'emigrazione italiana in Argentina: con la mostra inaugurata alla Lanterna di Genova, con il libro "Genova-Buenos Aires sola andata", con un racconto teatrale prodotto dal Teatro Pubblico Ligure che lo scorso ottobre ho portato nella sua nuova versione al Minor Consiglio di Palazzo Ducale insieme alla soprano Daria Masiero e al fisarmonicista Franco Piccolo. Il denominatore comune, che unisce tutte queste esperienze al docufilm, è il lungo viaggio sulle tracce di Papa Francesco. Un cammino da continuare a percorrere anche in futuro". (ANSA).